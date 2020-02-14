Agency - Landing page, агенство юридических услуг. На сайте представлены: слайдер, popyp - окна, google карты. Сделана мобильная версия сайта. Скорость загрузки сайта Google page speed - 88 для мобильных устройств и 96 для компьютеров

Ссылка на работу : https://demopage110.github.io/agency/