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Apollo
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Добавлена
4 года назад
78 просмотров
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фриланс
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Оптимизация под десктоп, смартфоны, планшеты. 3 разных разрешения
Анимация при скролле страницы (Animate.css Wow.js)
Навигация по странице, плавный page scroll
Мобильная навигация
Owl carousel
1920x3153
2 МБ
Рунар
Runar_
Был
4 года назад
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