Apollo

Добавлена
4 года назад
78 просмотров
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  • Оптимизация под десктоп, смартфоны, планшеты. 3 разных разрешения
  • Анимация при скролле страницы (Animate.css Wow.js)
  • Навигация по странице, плавный page scroll
  • Мобильная навигация
  • Owl carousel