ChiliTheKiller

Добавлена
8 лет назад
276 просмотров
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Выполнено:

1. HTML вертска 8 страниц

http://velesh.ru/chili/main.html

http://velesh.ru/chili/inner_terms.html

http://velesh.ru/chili/inner_sl.html

http://velesh.ru/chili/inner_faq.html

http://velesh.ru/chili/inner_earn.html

http://velesh.ru/chili/inner_contacts.html

http://velesh.ru/chili/inner_act.html

http://velesh.ru/chili/inner_account.html