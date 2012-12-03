Digital Systems

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Была выполнена переделка верстки старой версии сайта, подключен плагин слайдера, всплывающей формы, написаны ф-и с нуля для проверки вводимых данных, подключен аккордеон. Использовалась библиотека jQuery, jQueryUI. Верстка выполнена div'ами, проходит валидацию на W3C, кроссбраузерно.
Отзыв заказчика: