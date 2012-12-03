Digital Systems

http://d-sy.net/

Была выполнена переделка верстки старой версии сайта, подключен плагин слайдера, всплывающей формы, написаны ф-и с нуля для проверки вводимых данных, подключен аккордеон. Использовалась библиотека jQuery, jQueryUI. Верстка выполнена div'ами, проходит валидацию на W3C, кроссбраузерно.

Отзыв заказчика:

http://www.weblancer.net/users/var_bin/reviews/182885.html