Киносайт / Верстка адаптивная

Добавлена
9 лет назад
346 просмотров
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Верстку Вы можете посмотреть по ссылкам: 

http://psd2html.hol.es/Kinosite/main.html

http://psd2html.hol.es/Kinosite/news-list.html

http://psd2html.hol.es/Kinosite/news-page.html

http://psd2html.hol.es/Kinosite/photos-list.html

http://psd2html.hol.es/Kinosite/photo-page.html

http://psd2html.hol.es/Kinosite/serial-page.html

http://psd2html.hol.es/Kinosite/comment-submission-form.html