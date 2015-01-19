Киносайт / Верстка адаптивная

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Верстку Вы можете посмотреть по ссылкам:
http://psd2html.hol.es/Kinosite/main.html
http://psd2html.hol.es/Kinosite/news-list.html
http://psd2html.hol.es/Kinosite/news-page.html
http://psd2html.hol.es/Kinosite/photos-list.html
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