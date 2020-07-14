Лендинг Artactive

Адаптивный лендинг на HTML5, с использованием препроцессора SCSS и методологии БЭМ.

Адаптив под планшеты и мобильные сделан согласно макетам дизайнера. При нажатии на кнопки открывается модальное окно для заказа обратного звонка. Шапка сайта зафиксирована при прокрутке страницы, а на экранах планшетов и смартфонов меню навигации скрыто в выпадающем окне. Сделан индикатор для определения на какой части страницы вы находитесь, при клике на который можно перемещаться по странице. В качестве слайдера в разделе "Услуги" был использован слайдер Hubslider и немного изменен для возможности смены текста описания слайда в зависимости от картинки. В разделе "Отзывы" использован слайдер Slickslider. Также подключил Google карту.

Ссылка:

https://arterius92.github.io/Artactive/