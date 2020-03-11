Данный сайт разработал сам. Сам нарисовал сам сверстал =) сам себе режиссер. Главный экран является слайдером, последующие экраны имеют анимацию появления элементов по мере прокрутки сайта, реализовано через animate.css и wow.js. Картинки правда с банков) но если у вас есть бургерная и свои фотки, то с радостью адаптирую дизайн под ваш ресторан.