Наполнение сайта динамическими переходами/редизайн

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Первоначальной задачей была реализации анимированных переходов внутри сайта. По мере продвижения в работе так же был создан новый информативный блок и полноэкранный слайдер с возможностью манипуляции мышкой (приближение, перемещение).
ViviRender - здесь можно просмотреть работу в живую.