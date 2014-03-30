Наполнение сайта динамическими переходами/редизайн

Добавлена
10 лет назад
164 просмотра
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Первоначальной задачей была реализации анимированных переходов внутри сайта. По мере продвижения в работе так же был создан новый информативный блок и полноэкранный слайдер с возможностью манипуляции мышкой (приближение, перемещение).

ViviRender  - здесь можно просмотреть работу в живую.