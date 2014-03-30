Наполнение сайта динамическими переходами/редизайн

Первоначальной задачей была реализации анимированных переходов внутри сайта. По мере продвижения в работе так же был создан новый информативный блок и полноэкранный слайдер с возможностью манипуляции мышкой (приближение, перемещение).

ViviRender - здесь можно просмотреть работу в живую.