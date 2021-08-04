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Newworldfans Сайт игровой тематики
HTML-верстка
Добавлена
2 года назад
41 просмотр
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенос действующего функционала и верстки.
Реверстка под адаптивный дизайн.
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Роман
greatjavadev
Был
2 года назад
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