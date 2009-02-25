http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/

Блочная. Резиновая (три колонки тянутся по высоте, резиновая-фиксированная максимальная ширина). Валидная. Кросс-браузерная. Семантичная. Оптимизация под режим просмотра с выключенными картинками. Оптимизация изображений.

Использованы микроформаты:

- rel для ссылок

- hCard

Прокрутка галлереи jQuery

Внутренние страницы:

http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/company.html

http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/contact.html

http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/zayavka.html

http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/uslugi.html

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