Работа #1
HTML-верстка
Добавлена487 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/
Блочная. Резиновая (три колонки тянутся по высоте, резиновая-фиксированная максимальная ширина). Валидная. Кросс-браузерная. Семантичная. Оптимизация под режим просмотра с выключенными картинками. Оптимизация изображений.
Использованы микроформаты:
- rel для ссылок
- hCard
Прокрутка галлереи jQuery
Внутренние страницы:
http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/company.html
http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/contact.html
http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/zayavka.html
http://html.lifeprom.com/sevdorstroy/uslugi.html
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