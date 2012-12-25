Сайт ресторана в Москве

http://www.caferialto.ru/

Довольно сложный и интересный проект. Помимо вёрстки было сделано много функционала: Изменяющаяся скорость слайда главной подложки в зависимости высоты/ширины окна браузера, страницы в "горизонтальном" режиме при переключении страниц с эффектом слайдовой галлереи, круговые галлереи и прочее.