Сайт ресторана в Москве

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Довольно сложный и интересный проект. Помимо вёрстки было сделано много функционала: Изменяющаяся скорость слайда главной подложки в зависимости высоты/ширины окна браузера, страницы в "горизонтальном" режиме при переключении страниц с эффектом слайдовой галлереи, круговые галлереи и прочее.