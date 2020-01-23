Создание landing page

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За символическую плату создам продающий лэндинг по вашему дизайн макету или любому виду ТЗ. Выгружу код на хостинг (помогу подобрать недорогой хостинг при необходимости), помощь в дальнейшей доработке сайта и техподдержке. За дополнительную плату можно подключить CMS систему (которая поможет Вам самостоятельно редактировать содержание сайта в дальнейшем). Идеальный вариант для тех кто начинает свой бизнес и не готов тратить крупные суммы на лэндинг.
Примеры работы смотрите по ссылкам (вторая ссылка - лэндинг с цмс для владельца сайта):