Создание landing page

За символическую плату создам продающий лэндинг по вашему дизайн макету или любому виду ТЗ. Выгружу код на хостинг (помогу подобрать недорогой хостинг при необходимости), помощь в дальнейшей доработке сайта и техподдержке. За дополнительную плату можно подключить CMS систему (которая поможет Вам самостоятельно редактировать содержание сайта в дальнейшем). Идеальный вариант для тех кто начинает свой бизнес и не готов тратить крупные суммы на лэндинг.

Примеры работы смотрите по ссылкам (вторая ссылка - лэндинг с цмс для владельца сайта):

1)http://j1037857.myjino.ru/

2)http://375299073200.myjino.ru/