Sweet House

Добавлена
8 лет назад
117 просмотров
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  • HTML5/CSS 3.0
  • W3C - CSS3/HTML5 ;
  • Responsive Layouts (Адаптивная верстка);
  • Mobile Version;
  • SEO Semantic coding;
  • невеб шрифты (Font@Face);
  • JavaScripts (галереи, всплывающие окна, аккордеоны, простая валидация форм) и другое.;
  • Perfect Pixel