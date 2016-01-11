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Sweet House
HTML-верстка
Добавлена
8 лет назад
117 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
HTML5/CSS 3.0
W3C - CSS3/HTML5 ;
Responsive Layouts (Адаптивная верстка);
Mobile Version;
SEO Semantic coding;
невеб шрифты (Font@Face);
JavaScripts (галереи, всплывающие окна, аккордеоны, простая валидация форм) и другое.;
Perfect Pixel
1919x4076
1 МБ
1366x728
176 КБ
Анастасия Баранова
nastenka56768
Была
8 лет назад
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