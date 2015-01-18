Сверстал данную страницу, вместе с мобильной версией, подлкючил и настроил плагин для создания динамической сетки блоков + еще написал несколько скриптов.

К сожалению заказчик не розплатился. Поетому будьте бдительны, если вы фрилансер, и к вам попался етот проект, берите предоплату и паспортные данные етих заказчиков.

Ко мне в скайп добавился человек под именем Дмитрий Деволопер, сделал проект за 4 дня, етот человек затянул проект почти на месяц, заплатил всего 1 тысячу рублей, договорились на 7.

Етот человек мошейник, к сожалению паспортных данных я не брал, поетому будьте внимательны