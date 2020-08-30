UNIVERSAL №2 Кросбраузерная,адаптивная верстка

Добавлена
5 лет назад
93 просмотра
Sample article 01.jpg
  • Использовал Бэм нейминг
  • Препроцессор Sass
  • Php mailer
  • Слайдер "Swiper"
  • Валидацию форм
  • google speed test больше 70 баллов
  • Адаптивная
  • Кросбраузерная
  • Работа с svg элементами
  • Использованы "табы"
  • Модальные окна
  • Есть возможность ставить лайки и заметки
  • Ссылка
PHPSASS