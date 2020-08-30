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UNIVERSAL №2 Кросбраузерная,адаптивная верстка
HTML-верстка
Добавлена
5 лет назад
93 просмотра
1366x6650
4 МБ
Использовал Бэм нейминг
Препроцессор Sass
Php mailer
Слайдер "Swiper"
Валидацию форм
google speed test больше 70 баллов
Адаптивная
Кросбраузерная
Работа с svg элементами
Использованы "табы"
Модальные окна
Есть возможность ставить лайки и заметки
Ссылка
PHP
SASS
Ремзи
Ablyakimov
Был
4 года назад
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#2 из 4
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