Выполнено

- Отредактирован стандартный шаблон сайта партнерской программы.

Требовалось изменить стили и добавить изображения так, чтобы без изменения шаблона (html-разметки) сайт принял вид согласно дизайна. Шаблон состоит из 18 вложенных страниц.

Срок выполнения 2 дня.

сайт находится по адресу: http://vskype.net

заказ работы: http://www.weblancer.net/projects/591893.html