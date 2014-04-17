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Выполнено
- Отредактирован стандартный шаблон сайта партнерской программы.
Требовалось изменить стили и добавить изображения так, чтобы без изменения шаблона (html-разметки) сайт принял вид согласно дизайна. Шаблон состоит из 18 вложенных страниц.
Срок выполнения 2 дня.
сайт находится по адресу: http://vskype.net
заказ работы: http://www.weblancer.net/projects/591893.html