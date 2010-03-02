Загадки Китая
HTML-верстка
Добавлена204 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Было сделано несколько вариантов верстки:
--- центрированный дизайн http://senox.ru/portfolio/chu/center
--- резиновая основная часть http://senox.ru/portfolio/chu
--- двухколоночная верстка http://senox.ru/portfolio/chu/last
* футер прижат к низу