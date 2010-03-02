Загадки Китая

HTML-верстка
Добавлена
14 лет назад
204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Было сделано несколько вариантов верстки:

--- центрированный дизайн http://senox.ru/portfolio/chu/center

--- резиновая основная часть http://senox.ru/portfolio/chu

--- двухколоночная верстка http://senox.ru/portfolio/chu/last

* футер прижат к низу