Графический дизайнер, начинающий свое развитие в этой области, но уже имеющий опыт. Предлагаю свои услуги людям, которые хотят оформить свои фотографии, соц. сети, интернет-магазины, бизнес-блоги или сделать оригинальный логотип для своей компании. Гарантирован фирменный стиль и оригинальные идеи, без плагиата. Готова взяться за воплощение ваших самых неординарных предложений. Открыта к диалогу и готова обсудить все нюансы. Примеры моих работ можете увидеть в профиле.