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Рисовка, создание пиксель спрайтов для игр
Иконки и Пиксель-арт
Добавлена
2 года назад
32 просмотра
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Анимированные спрайты, создание пиксельного персонажа, предметы локаций прессеты и многое другое
1280x720
196 КБ
1280x720
136 КБ
Данияр Жумадил
OroMaru
Был
2 года назад
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