Гетман Филипп Орлик

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После смерти Мазепы оставшаяся ему верной казачья старшина в эмиграции избрала (5 апреля 1710 года) Орлика гетманом Правобережной Украины. Во время этих выборов были провозглашены составленные им «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» (Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis), получившие в украинской историографии название «Конституция Пилипа Орлика».