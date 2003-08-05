Графический дизайнер

Студент, рисую цифровые Арты на любую тематику и логотипы для различных сайтов или организаций (есть примеры), так же имею навыки в создании GIF-анимаций (тоже присутствуют примеры работ), и к тому же имею знание английского языка уровня B1. Всю работу выполняю в сроки и всегда довожу дело до конца. Примеры работ можете оценить, прикреплю к резюме, могу выслать больше работ, в том числе GIF-анимации по вашему требованию.