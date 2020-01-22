Кейс «Иллюстрации для салона красоты» ⠀Салон специализируется на сложном окрашивании и маникюре, также есть солярий и различные процедуры для лица Главное преимущество - хороший сервис, клиенты чувствуют прилив энергии после посещения.⠀Иллюстрации обязательно должны быть выполнены в тёплых и нежных оттенках, ведь именно такие оттенки являются «успокаивающими» 濾Направление: Flat Design