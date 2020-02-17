Иллюстрации "Со мной всё так"

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Данные иллюстрации несут в себе очень важный посыл: показать людям что любое тело-прекрасно.
"Недостатки"-это твоя особенность, будь ими растяжки, родимые пятна, лишний вес или веснушки.
Так же на иллюстрации показано, что любая фигура "не идеальна".
Стройная или полная-не важно. Каждая фигура достойна любви самой к себе.