Иллюстрации "Со мной всё так"

Данные иллюстрации несут в себе очень важный посыл: показать людям что любое тело-прекрасно.

"Недостатки"-это твоя особенность, будь ими растяжки, родимые пятна, лишний вес или веснушки.

Так же на иллюстрации показано, что любая фигура "не идеальна".

Стройная или полная-не важно. Каждая фигура достойна любви самой к себе.