Логотип животного (синтеза)

Добавлена
5 лет назад
109 просмотров
Alina_Varanchykhina_s20437_synteza1.jpg
Alina_Varanchykhina_s20437_synteza_2p.jpg
лого.jpg
лого1.jpg

Работа, состоящая из 4 этапов (очень интересная в выполнении :))

  • эскиз животного в карандаше
  • векторная прорисовка его в стиле "синтезы" (synteza), техникой черно-белого
  • логотип
  • структура логотипа