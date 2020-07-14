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Логотип животного (синтеза)
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
5 лет назад
109 просмотров
4961x3508
2 МБ
4961x3508
783 КБ
3508x2480
756 КБ
3508x2480
516 КБ
Работа, состоящая из 4 этапов (очень интересная в выполнении :))
эскиз животного в карандаше
векторная прорисовка его в стиле "синтезы" (synteza), техникой черно-белого
логотип
структура логотипа
Алина Ворончихина
alinavrnc
Была
5 лет назад
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#3 из 10
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