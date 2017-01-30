Картину "Моя мечта" я рисовала месяц.

Это подарок подруге.

Специфика картины заключается в том, что проработаны мелкие детали, всё чётко...

Это гиперреализм.

Формат 70 на 100 см

Материалы-пастель, дизайнерская бумага.

Работа индивилуальна и не имеет повторов.

Есть Возможность портрет нарисовать в этом стиле.