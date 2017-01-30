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Картину "Моя мечта" я рисовала месяц.
Это подарок подруге.
Специфика картины заключается в том, что проработаны мелкие детали, всё чётко...
Это гиперреализм.
Формат 70 на 100 см
Материалы-пастель, дизайнерская бумага.
Работа индивилуальна и не имеет повторов.
Есть Возможность портрет нарисовать в этом стиле.