Нарисую "живого"персонажа для книг, игр и артов.

Создание иллюстраций к комиксам и книгам, обложки.

Разработка персонажей в 2D.

Рисунки на любую тему.

Стиль на ваш выбор.

Иллюстрация может быть сюжетная, в любой заданной композиции и цветовой гамме.

Все ваши пожелания учитываются~

Выполнение в AdobePhotoshop, т. е это растровый Digital Art.

Описать идею иллюстрации.

Указать цветовую гамму, желаемую атмосферу.

Указать количество персонажей.

Размер изображения в px (необязательно)

Подробное описание персонажа (цвет, рост, телосложение, раса, одежда, обмундирование).

Описание позы, ракурса, окружения, падения света.

Размер изображения в пикселях.

Вид: Объекты и персонажи