Нарисую "живого"персонажа для книг, игр и артов.
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5 лет назад
Создание иллюстраций к комиксам и книгам, обложки.
Разработка персонажей в 2D.
Рисунки на любую тему.
Стиль на ваш выбор.
Иллюстрация может быть сюжетная, в любой заданной композиции и цветовой гамме.
Все ваши пожелания учитываются~
Выполнение в AdobePhotoshop, т. е это растровый Digital Art.
- Описать идею иллюстрации.
- Указать цветовую гамму, желаемую атмосферу.
- Указать количество персонажей.
- Размер изображения в px (необязательно)
Подробное описание персонажа (цвет, рост, телосложение, раса, одежда, обмундирование).
Описание позы, ракурса, окружения, падения света.
Размер изображения в пикселях.
Вид: Объекты и персонажи