Нарисую "живого"персонажа для книг, игр и артов.

Добавлена
5 лет назад
908 просмотров
блок иллюстрации персонажи.jpg

Создание иллюстраций к комиксам и книгам, обложки.

Разработка персонажей в 2D.

Рисунки на любую тему.

Стиль на ваш выбор.

Иллюстрация может быть сюжетная, в любой заданной композиции и цветовой гамме.

Все ваши пожелания учитываются~

Выполнение в AdobePhotoshop, т. е это растровый Digital Art.

  • Описать идею иллюстрации.
  • Указать цветовую гамму, желаемую атмосферу.
  • Указать количество персонажей.
  • Размер изображения в px (необязательно)
Нужно для заказа:

Подробное описание персонажа (цвет, рост, телосложение, раса, одежда, обмундирование).

Описание позы, ракурса, окружения, падения света.

Размер изображения в пикселях.

Вид: Объекты и персонажи