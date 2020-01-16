Оформление для аккаунта в Инстаграм

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать уникальный стиль в инстаграм - это очень важно, ведь для многих эта платформа для продвижения себя или своего бренда.
В этом вам отлично помогут разработанные в одном стиле иконки для актуальных сториз, аватарка и шаблоны для постов.
Для примера прикладываю реальные работы
1. Девушка, занимающаяся керамикой, заказала мне создание стиля для её аккаунта.
Её требования к иллюстрациям были следующие:
- минимализм
- приглушенная цветовая гама из 3-4 цветов
2. Репетитор по физике и математике, которых хотел сделать свой аккаунт более ярким. Его требования
- 2 основных цвета (желтый и сиреневый)
- Соединяющиеся посты
- Отражение физики и математики в оформлении
Я прислушалась пожеланиям и вот такие получились работы. Эти примеры показывают, что я слушаю свою клиентов и хочу, чтобы мои рисунки радовали их, ведь Инстаграм - это то, чем мы пользуемся каждый день!
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа мне будет необходимо знать:
- Концепция вашей страницы
- Перечисление элементов, которые вы бы хотели заказать у меня (аватарка, актуальное, шаблоны для постов)
- В каком стиле и цветовой гамме вы видите иллюстрации, есть ли какие-то принципиальные моменты
После утверждения заказа, я вышлю вам 2-3 эскиза, чтобы мы точно определились со стилем, далее отрисую остальные элементы заказа