Оформление для аккаунта в Инстаграм

Создать уникальный стиль в инстаграм - это очень важно, ведь для многих эта платформа для продвижения себя или своего бренда.

В этом вам отлично помогут разработанные в одном стиле иконки для актуальных сториз, аватарка и шаблоны для постов.

Для примера прикладываю реальные работы

1. Девушка, занимающаяся керамикой, заказала мне создание стиля для её аккаунта.

Её требования к иллюстрациям были следующие:

- минимализм

- приглушенная цветовая гама из 3-4 цветов

2. Репетитор по физике и математике, которых хотел сделать свой аккаунт более ярким. Его требования

- 2 основных цвета (желтый и сиреневый)

- Соединяющиеся посты

- Отражение физики и математики в оформлении

Я прислушалась пожеланиям и вот такие получились работы. Эти примеры показывают, что я слушаю свою клиентов и хочу, чтобы мои рисунки радовали их, ведь Инстаграм - это то, чем мы пользуемся каждый день!

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа мне будет необходимо знать:

- Концепция вашей страницы

- Перечисление элементов, которые вы бы хотели заказать у меня (аватарка, актуальное, шаблоны для постов)

- В каком стиле и цветовой гамме вы видите иллюстрации, есть ли какие-то принципиальные моменты

После утверждения заказа, я вышлю вам 2-3 эскиза, чтобы мы точно определились со стилем, далее отрисую остальные элементы заказа