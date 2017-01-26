Отрисовка эскизов одежды и принтов

Опыт работы по созданию женской одежды в массовом производстве, более 10 лет.

Создание эскизов комерческих моделей одежды и принтов, а также декоративной фурнитуры. Преимущественно в Ai.

Чувство вкуса, стиля. Ответственность и соблюдение сроков.

Представленные работы создавались для заказчика под выбранные ткани, модели с учетом широкого размерного ряда XS-XXL.