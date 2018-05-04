Петрович. Из серии 23, пенсия, пивбар...

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Традиция - своим после получки пенсии в пивбаре посидеть. Теперь пивнушка
в бывшем магазине Петровича. Десяток лет был любимый дворовой магазинчик,
но настала революция достоинства и все полетело прахом...Под резвыми скачками.
Бумага, карандаш. Блокнотные зарисовки...Набросок конечно ему задарил, но снял
старенькой мобилкой на добрую память...)
P.S. Кста, к своему стыду, так и не знаю как его зовут. Как и все - Петрович и все...)