Петрович. Из серии 23, пенсия, пивбар...

Традиция - своим после получки пенсии в пивбаре посидеть. Теперь пивнушка

в бывшем магазине Петровича. Десяток лет был любимый дворовой магазинчик,

но настала революция достоинства и все полетело прахом...Под резвыми скачками.

Бумага, карандаш. Блокнотные зарисовки...Набросок конечно ему задарил, но снял

старенькой мобилкой на добрую память...)

P.S. Кста, к своему стыду, так и не знаю как его зовут. Как и все - Петрович и все...)