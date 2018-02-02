Рисунки

Добавлена
6 лет назад
133 просмотра
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Рисую портреты карандашом и различные арты в диджитал, есть опыт в разработке персонажей.