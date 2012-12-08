Рисунок к лир.прозе "К «Слову о полку Игореве»"

.

На закате Пятого Солнца

Хожу по северской земле князя Игоря

Между Путивлем и Новгородом-Северским,

Красивая природа, храмы

Окружают со всех сторон.

.

Когда-то плач Ярославны

Услышали Небеса,

И это помогло

Князю вернуться домой

Из половецкого плена.

.

Тысячу лет назад

Северский князь

Не прислушался

К тревожному знаку

Когда на небе померкло Солнце

Это принесло горе и страдания.

.

Дела тысячелетней давности

Уже близятся к завершению,

По воле Небес я оказался

На северской земле

Чтобы пробуждать людей

И помочь избежать катастров и эпидемий

И вместе вернуться в наш Парадиз.

.

8.12.12 г.

.

(В 2012-14г.г. я работал геологом рядом с Путивлем. По одной из версий - оттуда князь Игорь Северский. По другой - из Новгорода-Северского, что в часе езды. В обоих городах есть памятники "Плач Ярославны")