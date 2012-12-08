Рисунок к лир.прозе "К «Слову о полку Игореве»"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рисунок к лир.прозе "К «Слову о полку Игореве»"
.
На закате Пятого Солнца
Хожу по северской земле князя Игоря
Между Путивлем и Новгородом-Северским,
Красивая природа, храмы
Окружают со всех сторон.
.
Когда-то плач Ярославны
Услышали Небеса,
И это помогло
Князю вернуться домой
Из половецкого плена.
.
Тысячу лет назад
Северский князь
Не прислушался
К тревожному знаку
Когда на небе померкло Солнце
Это принесло горе и страдания.
.
Дела тысячелетней давности
Уже близятся к завершению,
По воле Небес я оказался
На северской земле
Чтобы пробуждать людей
И помочь избежать катастров и эпидемий
И вместе вернуться в наш Парадиз.
.
8.12.12 г.
.
(В 2012-14г.г. я работал геологом рядом с Путивлем. По одной из версий - оттуда князь Игорь Северский. По другой - из Новгорода-Северского, что в часе езды. В обоих городах есть памятники "Плач Ярославны")