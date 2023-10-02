Стікери в пікселях

Иллюстрации и Рисунки
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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  • Малюю в Krita - 512х484, формат - PNG.
    * Створила цей стікерпак самостійно та опублікувала в телеграмі.

  • Ви надсилаєте свого персонажа (скріншот або сам файл png).

  • Потім напишіть свої побажання (стиль, емоції, фон, пози).

  • Ви можете скинути еталонне зображення.

  • Надсилаю ескізи, потім при потребі вношу зміни.

  • Розмальовки кидаю для затвердження кольорів.

  • Якщо вам потрібно додати текст, в плані привітання чи ще щось, я можу це організувати.

Я набираюся досвіду в цій сфері, тому намагаюся зробити все для вас якнайкраще.
Якщо є питання або пропозиції - пишіть.