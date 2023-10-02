Стікери в пікселях

Малюю в Krita - 512х484, формат - PNG.

* Створила цей стікерпак самостійно та опублікувала в телеграмі.

Ви надсилаєте свого персонажа (скріншот або сам файл png).

Потім напишіть свої побажання (стиль, емоції, фон, пози).

Ви можете скинути еталонне зображення.

Надсилаю ескізи, потім при потребі вношу зміни.

Розмальовки кидаю для затвердження кольорів.

Якщо вам потрібно додати текст, в плані привітання чи ще щось, я можу це організувати.

Я набираюся досвіду в цій сфері, тому намагаюся зробити все для вас якнайкраще.

Якщо є питання або пропозиції - пишіть.