Стикерпак для Телеграма

Создам стикерпак специально для вас.

Для чего нужны стикеры?

1. Продвижение Вашего канала. чата, бренда. Вирусные стикеры быстро разойдутся по подписчикам и дальше

2. На каждом стикере можно разместить логотип, ссылку, оффер

3. Общайтесь стикерами со своим лицом и любимыми фразами

4. Удивительный подарок, который постоянно будет напоминать о Вас

5. Создать собственную культуру в Вашем кругу общения

От вас нужно только ТЗ, в которое входит перечень эмоций или предметов и описание стиля рисунка, например, аниме, шарж и д. р. + Примеры работ, которые раскрывают желаемый стиль рисунка (если есть).

И помните, я не провидец, а только учусь) Старайтесь поточнее выражать свои мысли, а так же помнить, что я рисую мультики, а не портреты : )