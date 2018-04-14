Цифровой портрет

Рисую портреты в цифровом варианте по Вашему фото. Вместе с Вами мы продумаем общий дизайн, цвета, что будет изображено на холсте, размеры, сроки. Специально для Вас будет возможность разместить на одном холсте не только изображение человека, но и Ваших любимых питомцев. Либо же животных, которых у Вас нет, но Вы давно мечтаете их приобрести.

*Портрет может быть выполнен в абсолютно разных стилях, от мультипликационного до стиля поп-арт.