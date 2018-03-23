Векторная графика, авторский шрифт

Добавлена
6 лет назад
176 просмотров
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Боб Марли, стилизация под почтовую открытку. Ниже - исходное изображение и векторный рисунок.