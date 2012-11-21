Над землей спят моря

Подо мной спит земля

На чужих языках видят сны

Семь десятков солдат моей армии

Вертикалью штыка

Дыбом холка волка

Там, где жгут корабли

Ждут его

Семь десятков солдат моей армии

Я прикажу им крепко спать и быть готовыми к войне

Я прикажу им доказать, что истина в вине

Я прикажу им сшить шинели и надраить сапоги

Я прикажу их накормить с ладони маминой руки

Я прикажу им ждать утра

Когда огонь зальет поля

Когда взорвется горизонт

И защищаться станет зря

Когда понятно станет им

Какие хрупкие виски

Я прикажу поцеловать

Я прикажу поцеловать

Я прикажу поцеловать того

Кто от любви погиб

Я прикажу поцеловать того

Кто от любви погиб

Диана Арбенина "Армия"