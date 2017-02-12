Детская игровая площадка

Проект детской игровой площадки "Волшебный лес". В основе игровых элементов детской площадке лежат стилизованные формы деревьев и лесного ландшафта. Такая стилизация позволяет привнести в детские игры элемент сказки и волшебства, так как дети могут побегать внутри дерева, пройдя по винтовой лестнице через ствол и поднявшись в крону. Далее ребенок может скатиться с горки, а может пройти по цилиндрическому ходу в крону другого дерева, где располагается батут. Чтобы дети не травмировались во время прыжков на батуте, центральное дерево запроектировано больше и выше остальных. Так же это придает особую вертикальную динамику общей композиции. Из центральной кроны в крайнюю правую ведет подвесной мост, который начинает шататься при ходьбе по нему, что создает для детей ощущение небольшой опасности и азарта. Но на самом же деле он является полностью безопасным, так как имеет защитную сетку из канатов по обоим сторонам. Крайняя правая крона идентична крайней левой. Данный комплекс рассчитан на детей 7-13 лет.

Для детей меньшей возрастной группы имеется "Игровой Холм". Внутри холма детей ждет закручивающийся лабиринт и лестница, поднявшись по которой дети скатываются по кругу.

Зона для родителей располагается в центре игрового комплекса, откуда родители легко смогут просматривать весь периметр детской площадки.