Дизайн крытой пешеходной аллеи

В данной работе представлено мое видение крытой пешеходной аллеи, тематически направленной на поддержание ЗОЖ. Зонально аллея делится на 3 части. Первая зона - зона отдыха с удобными и экологичными скамейкам, расположенными на деревянном покрытие. Следующая зона - Зона питания. В ней располагаются столики и стулья, сделанные из натуральных природных материалов. Для комфорта посетителей зона отделяется от основной дороги клумбами с зеленью. Последняя зона - зона интерактива, в ней расположена сцена и зрительные места. Сцена используется как место для проведения выставок и показов новых коллекций спортивной одежды. Так же она может использоваться для проведения семинаров с известными личностями из мира спорта и фитнеса.

Дорожки соединяющие входы в магазины, расположенные напротив друг друга, неслучайно имеют разные цвета. Каждый цвет - это фирменный цвет магазина к которому и ведет дорожка. Таким образом легко и просто организуется ориентация на пешеходной аллеи.

Полуциркульное перекрытие с встроенными деревянными элементами и мхом дополняют общую тематику экологичности.