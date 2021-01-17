Детская в частном доме

Концепция детской в частном доме. Сейчас в ней живут две сестрëнки. Заказчики не хотели менять пол, потолок и уже купленную мебель и просили сделать спокойную цветовую гамму. Поэтому задача стояла непростая. Необходимо было придумать новый дизайн детской комнаты "на вырост" с сохранением старой мебели. Добавились два рабочих стола с стеллажами. Мне очень понравились люстры Crown B компании lampsshop. ru за их лаконичный стильный дизайн. Они отлично вписались в новую концепцию.

И ушастые настольные лампы Bunny lampsshop. ru создают игривое настроение.

Листайте вниз и увидите как выглядит комната сейчас.

Визуализация: Гордеева Елена

Идея: Гордеева Елена