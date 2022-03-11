Меня зовут Гордеева Елена Михайловна.
Дизайнер интерьеров.
Работаю в Москве и удаленно.
мой тел.:8(968)9874180 (ватсап)
мой инстаграм: @elen_viza
e-mail: [email protected]
В настоящее время работаю дизайнером интерьеров фриланс.
Мой опыт работы ранее:
Период работы: С июня 2013 года январь 2015
Должность: Оператор статистик
Название организации: Поликлиника № 174 филиал № 3
Период работы: С августа 2012 года по ноябрь 2012
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
Название организации: STEEL DESIGN, г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Дизайн торгового оборудования. Составление чертежей и документации в AutoCad . Визуализация в 3 DS Max + V-Ray
Период работы: С мая 2011 года по июль 2011
Должность: Дизайнер интерьера (Полная занятость)
Название организации: Артидом, г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Дизайн интерьеров. Составление документации в AutoCad или ArchiCad. Визуализация проекта в 3 DS Max + V-Ray
Период работы: С сентября 2009 по апрель 2010 года
Должность: Оператор на телефоне (Полная занятость)
Название организации: ОАО МГТС, г. Москва
Должностные обязанности и достижения:
Консультирование абонентов по тарифам и услугам компании "Ком-Стар", прием звонков и оформление заявок, работа с базой данных компании.
Период работы:С августа 2008 по декабрь 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
Название организации:Торгово-производственная компания "Феликс", г. Москва Специализация-производство и продажа офисной мебели.
Должностные обязанности и достижения:
Проектирование помещений и расстановка офисной мебели "Феликс" в программе AutoCad, также выполнение визуализации интерьеров в 3DS MAX. выезд на замер помещения к заказчикам, консультирование по ассортименту, выявление их потребностей, подбор мебели и аксессуаров.
Период работы:С февраля 2007 по январь 2008 года
Должность: Декоратор (Полная занятость)
Название организации: Рекламная фотостудия "3s studio", г. Москва
Рекламная фотосъёмка интерьеров, мебели и др
Должностные обязанности и достижения: Декорирование интерьеров на съёмочных площадках, подбор реквизита, аксессуаров, текстиля, обоев и др
Период работы: С сентября 2005 по май 2006 года
Должность: Дизайнер по шторам (Полная занятость)
Название организации: Салон штор «Люка» или фирма ООО «Интер - Фок»
Должностные обязанности и достижения: Консультирование по карнизам, шторам и жалюзям. Выезд на замер. Разработка эскизов.
Период работы: С октября 2003 по декабрь 2004 года
Должность: Мастер по росписи ткани (Полная занятость)
Название организации: Некоммерческий фонд «Международного фонда поддержки православия»
Должностные обязанности и достижения: Оформление платков, шарфов, палантинов и платьев. Выполнение росписи на шёлке в различных техниках батика. Холодный батик, горячий батик и свободная роспись.
Образование
Учебное заведение:
"Московский Государственный Гуманитарный Университет имени М.А. Шолохова",
г. Москва
Дата окончания:Январь 2007 года
Факультет:Художественно-графический
Специальность:Художник декоративно-прикладного искусства
Форма обучения: Вечерняя
Учебное заведение: "Лицей Художественного Текстиля 323" или "Художественный лицей им. К.
Фаберже", г. Москва
Дата окончания:Июнь 2003 года
Факультет: Художественно-графический
Специальность:Художник по росписи ткани
Форма обучения:Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Онлайн-курс Ильи Изотова профессиональной визуализации интерьера "3DПрокачка" VRay, Corona
Продолжительность: 2 месяца
Дата окончания: Ноябрь 2020 года
Название курса: "Дизайн и верстка печатной продукции"
Учебное заведение: "Политехнический колледж№8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова" , г. Москва
Продолжительность: 1.5 месяца
Дата окончания: Июль 2015 года
Название курса: 3DSMax2010 и CHAOS software V-Ray 1.5
Учебное заведение: МГТУ им.Баумана Центр компьютерного обучения "Специалист", г. Москва
Продолжительность:3месяца
Дата окончания: Апрель 2010 года
Название курса:Дизайн. оформление интерьера
Учебное заведение:УПЦ "Время", г. Москва
Продолжительность:3 месяца
Дата окончания:Июнь 2009 года
Название курса: Проектирование средствами AutoCad и ArchiCad
Учебное заведение: Московский Государственный Технический Университет им. Баумана, г. Москва
Продолжительность: 1,5 месяца
Дата окончания: Июль 2008 года
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