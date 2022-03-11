Дизайнер интерьеров

Меня зовут Гордеева Елена Михайловна.

Дизайнер интерьеров.

Работаю в Москве и удаленно.

мой тел.:8(968)9874180 (ватсап)

мой инстаграм: @elen_viza

e-mail: [email protected]

В настоящее время работаю дизайнером интерьеров фриланс.

Мой опыт работы ранее:

Период работы: С июня 2013 года январь 2015

Должность: Оператор статистик

Название организации: Поликлиника № 174 филиал № 3

Период работы: С августа 2012 года по ноябрь 2012

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

Название организации: STEEL DESIGN, г. Москва

Должностные обязанности и достижения: Дизайн торгового оборудования. Составление чертежей и документации в AutoCad . Визуализация в 3 DS Max + V-Ray

Период работы: С мая 2011 года по июль 2011

Должность: Дизайнер интерьера (Полная занятость)

Название организации: Артидом, г. Москва

Должностные обязанности и достижения: Дизайн интерьеров. Составление документации в AutoCad или ArchiCad. Визуализация проекта в 3 DS Max + V-Ray

Период работы: С сентября 2009 по апрель 2010 года

Должность: Оператор на телефоне (Полная занятость)

Название организации: ОАО МГТС, г. Москва

Должностные обязанности и достижения:

Консультирование абонентов по тарифам и услугам компании "Ком-Стар", прием звонков и оформление заявок, работа с базой данных компании.

Период работы:С августа 2008 по декабрь 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

Название организации:Торгово-производственная компания "Феликс", г. Москва Специализация-производство и продажа офисной мебели.

Должностные обязанности и достижения:

Проектирование помещений и расстановка офисной мебели "Феликс" в программе AutoCad, также выполнение визуализации интерьеров в 3DS MAX. выезд на замер помещения к заказчикам, консультирование по ассортименту, выявление их потребностей, подбор мебели и аксессуаров.

Период работы:С февраля 2007 по январь 2008 года

Должность: Декоратор (Полная занятость)

Название организации: Рекламная фотостудия "3s studio", г. Москва

Рекламная фотосъёмка интерьеров, мебели и др

Должностные обязанности и достижения: Декорирование интерьеров на съёмочных площадках, подбор реквизита, аксессуаров, текстиля, обоев и др

Период работы: С сентября 2005 по май 2006 года

Должность: Дизайнер по шторам (Полная занятость)

Название организации: Салон штор «Люка» или фирма ООО «Интер - Фок»

Должностные обязанности и достижения: Консультирование по карнизам, шторам и жалюзям. Выезд на замер. Разработка эскизов.

Период работы: С октября 2003 по декабрь 2004 года

Должность: Мастер по росписи ткани (Полная занятость)

Название организации: Некоммерческий фонд «Международного фонда поддержки православия»

Должностные обязанности и достижения: Оформление платков, шарфов, палантинов и платьев. Выполнение росписи на шёлке в различных техниках батика. Холодный батик, горячий батик и свободная роспись.

Образование

Учебное заведение:

"Московский Государственный Гуманитарный Университет имени М.А. Шолохова",

г. Москва

Дата окончания:Январь 2007 года

Факультет:Художественно-графический

Специальность:Художник декоративно-прикладного искусства

Форма обучения: Вечерняя

Учебное заведение: "Лицей Художественного Текстиля 323" или "Художественный лицей им. К.

Фаберже", г. Москва

Дата окончания:Июнь 2003 года

Факультет: Художественно-графический

Специальность:Художник по росписи ткани

Форма обучения:Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Онлайн-курс Ильи Изотова профессиональной визуализации интерьера "3DПрокачка" VRay, Corona

Продолжительность: 2 месяца

Дата окончания: Ноябрь 2020 года

Название курса: "Дизайн и верстка печатной продукции"

Учебное заведение: "Политехнический колледж№8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова" , г. Москва

Продолжительность: 1.5 месяца

Дата окончания: Июль 2015 года

Название курса: 3DSMax2010 и CHAOS software V-Ray 1.5

Учебное заведение: МГТУ им.Баумана Центр компьютерного обучения "Специалист", г. Москва

Продолжительность:3месяца

Дата окончания: Апрель 2010 года

Название курса:Дизайн. оформление интерьера

Учебное заведение:УПЦ "Время", г. Москва

Продолжительность:3 месяца

Дата окончания:Июнь 2009 года

Название курса: Проектирование средствами AutoCad и ArchiCad

Учебное заведение: Московский Государственный Технический Университет им. Баумана, г. Москва

Продолжительность: 1,5 месяца

Дата окончания: Июль 2008 года