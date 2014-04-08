Дизайн частного дома. Спальня девочки-подростка

Небольшой жилой дом для семьи из 4 человек выполнен в стиле контемпорари. Контемпорари (англ.contemporary – современный), как понятие стиля интерьера относят ко всему новому в сегодняшнем дизайне, что не вписывается в жесткое определение хай-тека или минимализма.

Первый этаж представляет собой большое открытое пространство, совмещающее гостиную, кухню и столовую. Основными цветами интерьера являются белый, коричневый и бронзовый. Большие витринные окна наполняют интерьер светом и объединяют его с окружающей природой.

На втором этаже располагается 3 спальни - главная, для родителей, и 2 детские. Каждая из них выполнена с учетом пожеланий и предпочтений хозяев. За основу взята бежево-коричневая гамма, дополненная каким-то акцентным цветом.