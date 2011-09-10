Разработка дизайна интерьера любой сложности
1) Разработка полного пакета чертежей
2) 3D Визуализация
Образование:
10.09.2011-25.12.2011 – Курс «Художественное проектирование общественных интерьеров» дополнительного профессионального образования в МГХПУ им. С.Г. Строганова., г.Москва (рег. свидетельство УМО/2011-СВ-11)
Посещение тематических лекций и семинаров в рамках «Moscow Design Week-2011», а также других специализированных мероприятий, посвещенных дизайну интерьера в различных учебных и специализированных учреждениях.
2007-2011 – Технический Университет Молдовы, Факультет «Градостроительство и архитектура», специальность «Дизайн интерьера»
Курсы 3D MAX, Vray
Владение компьютерными программами:
3D Графика:
3ds Max Design
AutoCAD
Sketchup
2D Графика:
Photoshop
CorelDRAW
Портфолио
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