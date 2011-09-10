Дизайнер интерьера и экстерьера

Разработка дизайна интерьера любой сложности

1) Разработка полного пакета чертежей

2) 3D Визуализация

Образование:

10.09.2011-25.12.2011 – Курс «Художественное проектирование общественных интерьеров» дополнительного профессионального образования в МГХПУ им. С.Г. Строганова., г.Москва (рег. свидетельство УМО/2011-СВ-11)

Посещение тематических лекций и семинаров в рамках «Moscow Design Week-2011», а также других специализированных мероприятий, посвещенных дизайну интерьера в различных учебных и специализированных учреждениях.

2007-2011 – Технический Университет Молдовы, Факультет «Градостроительство и архитектура», специальность «Дизайн интерьера»

Курсы 3D MAX, Vray

Владение компьютерными программами:

3D Графика:

3ds Max Design

AutoCAD

Sketchup

2D Графика:

Photoshop

CorelDRAW