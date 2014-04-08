Данное мини-кафе нацелено на продажу свежих фруктово-овощных соков и коктейлей. Главным пожеланием клиента было создание узнаваемого, яркого, но в то же время уютного современного дизайна, который впоследствии был бы повторен во всех кафе сети.За основу был взято понятие экологичности, поэтому в проекте используется много натуральных материалов - дерево, кирпич. Стены выкрашены в зеленый цвет - цвет природы, гармоничный и яркий. Он хорошо сочетается с цветом светлого дерева, которого довольно много в проекте, и с черным кирпичом.Прямо напротив входа располагается кассовая стойка. За ней размещены полки с овощами и фруктами, меню, полки для декоративных банок и зелени. Зеркальное стекло отделяет кухню от основного зала.​По периметру кафе установлена барная стойка, за которой клиенты при желании могут отдохнуть и выпить свежевыжатый сок.Потолок белый, на нем установлены деревянные балки со встроенными галогенными лампами.