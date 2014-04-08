Цветочный бутик

Целью данного проекта было создать нейтральный интерьер бутика, который бы служил подосновой для большого количества выставляемых цветов.Пожеланием заказчика было оставить существующий пол - глянцевую черную плитку, а также сделать весь интерьер максимально светлым.Было решено за основной цвет интерьера выбрать белый и сиреневый. В некоторых элементах используется черная отделка, чтобы поддержать цвет пола.Входная зона полностью оборудована стеллажами для цветов.Окна занавешены легким белым тюлем, угловое акцентирована сиреневой шторой.В зоне кассы располагается кассовая стойка из мдф и крашенного стекла. За ней устроены двери купе, за которыми прячутся входные двери в другое помещение. На стене с логотипом устроена гипсокартонная конструкция с подсветкой. Рядом стоят маленькие кресла для клиентов и столик, на который при желании можно сервировать различные необычные чаи (пожелание клиента. На противоположной стороне установлены стеллажи и телевизор.