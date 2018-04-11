Дизайн интерьера детской комнаты с индивидуальным
Добавлена161 просмотр
6 лет назад
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Грамотное распределение зон (игровой, учебной, спальной) для Детской комнаты - важный и главный момент в создании интерьера! Ощущение
гармонии, защищенности, радости, комфорта - залог развития наших детей!
Специалисты Студии дизайна интерьера Start Future предложат грамотное решение оформления детской!
Дизайнер знает, как воплотить в жизнь пожелания клиента, на чем сделать акцент, как выбрать подходящую цветовую и световую гамму, удобную и
функциональную мебель, элегантный декор для детского мира, а самое
главное создать атмосферу уюта, спокойствия и радости пребывания в
комнате!