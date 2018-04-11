Дизайн интерьера спальни с индивидуальным стилем
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6 лет назад
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Уединенность, комфортный отдых, ощущение полного релакса - вот одни из важных моментов в спальне!
Специалисты Студии дизайна интерьера Start Future предложат грамотное решение для оформления спальни !
Дизайнер знает как воплотить в жизнь пожелания клиента, на чем сделать акцент в интерьере комнаты, согласно выбранному стилю, подобрать
подходящую цветовую гамму, применить элегантный декор и красивую мебель,
правильно распределить осветительные приборы.
А самое главное создадут атмосферу уюта и спокойствия в спальне!