Дизайн интерьера квартиры с индивидуальным стилем

Создание оригинальных, неповторимых дизайн проектов интерьера квартиры или коттеджа, комнаты или офиса с учетом инновационных разработок в мире

оборудования, знание современных трендов в изобилии материалов и

декора, аксессуаров и освещения. Подбор мебели, изготовление по

индивидуальным размерам и стилям. Грамотная перепланировка учитывает все

нюансы эргономики и эстетики, согласно СНиП и ГОСТ. Разработка стилевой

и цветовой концепции на Ваш вкус, визуализация (возможность наглядно

увидеть будущий интерьер с помощью 3d изображения, прочувствовать

сочетанием цветов и материалов, ощутить эргономичность мебели),

подробная проектная документация включает расширенный набор технических

чертежей для строителей. Авторский надзор за ведением ремонта

гарантирует полное соответствие желаний в проекте и действительности.

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