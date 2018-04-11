Дизайн интерьера квартиры с индивидуальным стилем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание оригинальных, неповторимых дизайн проектов интерьера квартиры или коттеджа, комнаты или офиса с учетом инновационных разработок в мире
оборудования, знание современных трендов в изобилии материалов и
декора, аксессуаров и освещения. Подбор мебели, изготовление по
индивидуальным размерам и стилям. Грамотная перепланировка учитывает все
нюансы эргономики и эстетики, согласно СНиП и ГОСТ. Разработка стилевой
и цветовой концепции на Ваш вкус, визуализация (возможность наглядно
увидеть будущий интерьер с помощью 3d изображения, прочувствовать
сочетанием цветов и материалов, ощутить эргономичность мебели),
подробная проектная документация включает расширенный набор технических
чертежей для строителей. Авторский надзор за ведением ремонта
гарантирует полное соответствие желаний в проекте и действительности.