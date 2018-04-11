Дизайн интерьера коттеджа с индивидуальным стилем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Начинаете строительство коттеджа, запланировали капитальный или косметический ремонт в загородном доме, решили сделать перепланировку
или поменять мебель, но у Вас нет достаточного времени на поиски
материала, не можете определиться со стилем и цветом, потерялись в
изобилии мебели? Вам нужен дизайнер.
Для создания интерьера в доме важными моментами считается:
новый проект коттеджа или его перепланировка,
совмещение пространства или его разделение,
полезная площадь, которая используется по назначению,
оформление холла и лестницы,
умное и стильное освещение,
комфорт и практичность помещения,
цветовые сочетания в предпочитаемом стиле,
дизайнерские решения при выборе элементов декора, аксессуаров, мебели,
технические особенности при размещении и подключении оборудования.
Дипломированные специалисты студии StArt Future разработают дизайн интерьера в доме с учетом всех пожеланий.
Как это выглядит?
На первой ознакомительной встрече заказчик делится своими предпочтениями
и привычками, отталкиваясь от которых, дизайнер предлагает несколько
вариантов планировочных решений, прорабатывает стилевую и цветовую
концепции. Учитываются все нюансы эргономики и эстетики, органичность
расстановки мебели, функциональность и логичность объектов освещения.
Проработанные детали дизайна квартиры со всей красотой мебели и отделки,
можно увидеть на визуализации (фотореалистичные изображения будущего
интерьера). Проработав всю информацию, откорректировав все замечания и
услышав от клиента –«мне это нравится», выполняются рабочие чертежи,
подготавливается спецификация материалов, мебели и оборудования. И
настал момент начала ремонта! В полный дизайн проект дома входит
авторский надзор. Дизайнер контролирует ремонтный процесс, чтобы все
задуманное превратить в реальность!