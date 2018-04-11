Дизайн интерьера коттеджа с индивидуальным стилем

Начинаете строительство коттеджа, запланировали капитальный или косметический ремонт в загородном доме, решили сделать перепланировку

или поменять мебель, но у Вас нет достаточного времени на поиски

материала, не можете определиться со стилем и цветом, потерялись в

изобилии мебели? Вам нужен дизайнер.

Для создания интерьера в доме важными моментами считается:

новый проект коттеджа или его перепланировка,

совмещение пространства или его разделение,

полезная площадь, которая используется по назначению,

оформление холла и лестницы,

умное и стильное освещение,

комфорт и практичность помещения,

цветовые сочетания в предпочитаемом стиле,

дизайнерские решения при выборе элементов декора, аксессуаров, мебели,

технические особенности при размещении и подключении оборудования.

Дипломированные специалисты студии StArt Future разработают дизайн интерьера в доме с учетом всех пожеланий.

Как это выглядит?

На первой ознакомительной встрече заказчик делится своими предпочтениями

и привычками, отталкиваясь от которых, дизайнер предлагает несколько

вариантов планировочных решений, прорабатывает стилевую и цветовую

концепции. Учитываются все нюансы эргономики и эстетики, органичность

расстановки мебели, функциональность и логичность объектов освещения.

Проработанные детали дизайна квартиры со всей красотой мебели и отделки,

можно увидеть на визуализации (фотореалистичные изображения будущего

интерьера). Проработав всю информацию, откорректировав все замечания и

услышав от клиента –«мне это нравится», выполняются рабочие чертежи,

подготавливается спецификация материалов, мебели и оборудования. И

настал момент начала ремонта! В полный дизайн проект дома входит

авторский надзор. Дизайнер контролирует ремонтный процесс, чтобы все

задуманное превратить в реальность!

https://st-artfuture.com/