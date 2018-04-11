Дизайн интерьера комнаты с индивидуальным стилем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Без грамотно спроектированного дизайн-проекта любой ремонт грозит перерасти в стихийное бедствие, результат которого предугадать
практически невозможно. Обращаясь к талантливым профессионалам с
многолетним опытом, Вы получаете возможность увидеть предполагаемый
результат задолго до его воплощения в реальности. В студии StArtFuture
можно заказать как дизайн-проект всей квартиры любой площади, так и
интерьер отдельной комнаты.
На первой ознакомительной встрече заказчик делится своими предпочтениями и привычками, отталкиваясь от которых, дизайнер предлагает несколько
вариантов планировочных решений, стилевых и цветовых вариантов.
Учитываются все нюансы эргономики и эстетики, органичность расстановки
мебели, функциональность и логичность объектов освещения. Проработанные
детали дизайна квартиры со всей красотой мебели и отделки, можно увидеть
на визуализации (фотореалистичные изображения будущего интерьера).
Проработав всю информацию, откорректировав все замечания и услышав от
клиента –«мне это нравится», выполняются рабочие чертежи,
подготавливается спецификация материалов, мебели и оборудования.