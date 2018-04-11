Дизайн интерьера комнаты с индивидуальным стилем

Без грамотно спроектированного дизайн-проекта любой ремонт грозит перерасти в стихийное бедствие, результат которого предугадать

практически невозможно. Обращаясь к талантливым профессионалам с

многолетним опытом, Вы получаете возможность увидеть предполагаемый

результат задолго до его воплощения в реальности. В студии StArtFuture

можно заказать как дизайн-проект всей квартиры любой площади, так и

интерьер отдельной комнаты.

На первой ознакомительной встрече заказчик делится своими предпочтениями и привычками, отталкиваясь от которых, дизайнер предлагает несколько

вариантов планировочных решений, стилевых и цветовых вариантов.

Учитываются все нюансы эргономики и эстетики, органичность расстановки

мебели, функциональность и логичность объектов освещения. Проработанные

детали дизайна квартиры со всей красотой мебели и отделки, можно увидеть

на визуализации (фотореалистичные изображения будущего интерьера).

Проработав всю информацию, откорректировав все замечания и услышав от

клиента –«мне это нравится», выполняются рабочие чертежи,

подготавливается спецификация материалов, мебели и оборудования.

https://st-artfuture.com/