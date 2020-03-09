Дизайн интерьеров.

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Готова и рада помочь вам с проектом. Имею большой опыт с американскими, европейскими и российскими проектами.
Предложу вам несколько вариантов планировочного решения, визуализацию дизайна интерьера, все необходимые технические планы к
проекту, а также ссылки на материалы.
Работаю на авансовой основе.
Стоимость 400 руб./кв.м.