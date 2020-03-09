Дизайн интерьеров.

Доброго времени суток!

Готова и рада помочь вам с проектом. Имею большой опыт с американскими, европейскими и российскими проектами.

Предложу вам несколько вариантов планировочного решения, визуализацию дизайна интерьера, все необходимые технические планы к

проекту, а также ссылки на материалы.

Работаю на авансовой основе.

Стоимость 400 руб./кв.м.